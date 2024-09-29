سفير الإمارات يلتقي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي

التقى سعادة الدكتور مطر حامد النيادي سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت معالي الشيخ فهد اليوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية.

وسلم سعادة د. النيادي خلال اللقاء معاليه رسالة من معالي محمد بن مبارك المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأعرب معالي الشيخ فهد الصباح عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية الأخوية والوطيدة التي تجمع بين البلدين، مشيداً بالتعاون البنّاء بينهما على كافة الأصعدة.