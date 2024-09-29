3 شروط للحصول على تصريح الحج

حددت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ثلاثة شروط للحصول على تصريح الحج للموسم القادم، وهي أن يكون المتقدمُ من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمر المتقدم عن 12 عاماً، وأن يكون المتقدم لم يحج خلال آخر 5 مواسم حج.

وأعلنت الهيئة بدء موعد التسجيل لموسم الحج القادم 1446هـ / 2025م، عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للهيئة، اعتباراً من 19 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه.

ودعت الراغبين في أداء فريضة الحج بالمبادرة في التسجيل خلال تلك الفترة، وذلك في إطار استعداداتها المبكرة وإستراتيجيتها التي تتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت أنه ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2018م بشأن نظام الحج والعمرة، تكون الأولوية في منح تصاريح الحج لمن لم يسبق له الحج من أصحاب الهمم، وأصحابِ الأمراض المستعصية، والأكبر سناً، والمحارم والمرافقين ممن تنطبق عليهم الشروط، مع مراعاة من لهم أسبقية التسجيل في النظام الإلكتروني.

وكشفت عن أن حصةَ الدولة لموسم الحج القادم 1446هـ تبلغ 6228 حاجًا تم تخصيصها من قبل من الجهات المسؤولة عن شؤون الحج في المملكة العربية السعودية.

وبينت الهيئةُ أنها تسعى وبالتعاون مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية لإصدارِ تصاريح الحج وبطاقات "نسك" لضمان تنظيمِ دخول الحجاج وتوفيرِ كافة التسهيلات لهم خلال أداء المناسك، إضافة لتجهيز المواقع والمخيمات المطورة في المشاعر المقدسة من خلال استقطاب أفضل الشركات والمؤسسات، وتشكيلِ فرقِ عملٍ ميدانيةٍ متخصصةٍ لضمان سعادةِ وراحةِ وأمان حجاج الدولة، بجانب توفير كافة الخدمات الطبية والشرعية واللوجستية لحجاج الدولة وفقَ أعلى المواصفات والمعايير.

وذكرت الهيئة أنها ستقوم وعلى مدى 24 ساعة، بإجراء تقييمٍ دوريٍّ لحملات الحج وكافةِ الأطقم الإدارية والشرعية والطبية فيها، بالتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين، للتأكد من التزامها بالمعاييرِ المحددة لضمان التحسين المستمر، عبر منظومةِ تقييمٍ متكاملةٍ تتضمنُ الأخذَ بتقارير المختصين وملاحظاتِ الحجاج وآراءِ ومقترحات الجمهور عبر استبياناتٍ دقيقةٍ ونزيهة.