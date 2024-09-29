«الأمن السيبراني» يحذر من سرقة الصور العائلية عبر الإنترنت

حذر مجلس الأمن السيبراني من سرقة الأصول الرقمية غير المحمية للعائلة عبر الإنترنت، مؤكداً أنها تكون في خطر وشيك في حال استخدام كلمات مرور ضعيفة.

واستعرض أربعة أخطاء يقع فيها الغالبية عند اختيار كلمات مرور لحساباتهم، هي استخدام كلمات مرور سهلة مثل «123456»، أو كلمة المرور «123»، وإعادة استخدام كلمة المرور نفسها عبر حسابات مختلفة، ومشاركة كلمات المرور الخاصة بالأطفال مع أي شخص آخر، واستخدام معلومات شخصية مثل الأسماء أو تواريخ الميلاد ككلمات مرور.

ونبه المجلس إلى أن المجرمين السيبرانيين لا يحتاجون إلى كثير من المعلومات لاختراق الحسابات، لأن كلمات المرور الضعيفة كافية وحدها لتحقيق ذلك.

وأضاف أنها تعتبر دعوة مفتوحة للمجرمين السيبرانيين، لأنها تسهل عليهم سرقة هويات أفراد الأسرة، والتسلل إلى حساباتهم المصرفية والوصول إلى بياناتهم الشخصية، ما يترتب عليه مخاطر عدة، منها الخسائر المالية وتسريب المعلومات الخاصة، وضياع الصور والفيديوهات العائلية القيمة.

ودعا مجلس الأمن السيبراني عبر حملته التوعوية الرقمية إلى المحافظة على سلامة الأسر في العالم الرقمي، باستخدام كلمات مرور قوية، لتعزيز أمن أفرادها على الإنترنت، وتطبيق إجراءات الأمن الرقمي الصحيحة التي يمكن من خلالها تحصين الدفاعات ضد محاولات الاختراق.

ووجّه نصائح حول كيفية اختيار كلمات المرور، إذ دعا إلى ابتكار كلمة مرور فريدة لكل حساب، واستخدام 12 حرفاً على الأقل، والمزج بين الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز، واستخدام الجمل الطويلة ككلمات مرور لزيادة الأمان، واختيار كلمات معقدة يصعب اختيارها، وتجنب إعادة استخدام كلمات المرور أو مشاركتها مع الآخرين.

ونبه إلى أن كل ما يحتاج إليه المخترقون لسرقة الهوية والأموال وكشف البيانات الشخصية هو كلمات مرور ضعيفة، لافتاً إلى أن «كل لحظة تأخير تجعل حسابات الشخص عرضة للخسائر المالية، وتسريب البيانات، واختراق الحسابات». ونصح باستخدام برنامج إدارة كلمات المرور لتخزين كلمات المرور بأمان، وتغييرها كل بضعة أشهر، وعدم الاعتماد على خاصية الملء التلقائي، خصوصاً على الأجهزة المشتركة.