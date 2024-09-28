حمدان بن محمد: العلاقات بين الإمارات وأوزبكستان تشهد تطوراً متسارعاً

استقبل رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، في القصر الرئاسي بالعاصمة طشقند، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه على رأس وفد رفيع المستوى لبحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون، وتوسيع نطاق الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

ورحّب الرئيس شوكت ميرضيائيف بسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد المرافق، معرباً عن تقديره للزيارة التي تعكس حرص قيادة دولة الإمارات على تعزيز مسيرة العلاقات الثنائية المتميزة، ودفع جهود تطوير روابط الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ونقل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى رئيس جمهورية أوزبكستان، وتمنيات سموّهما له موفور الصحة والسعادة، ولأوزبكستان وشعبها الصديق مزيد التقدّم والازدهار.

وأكد سموّه عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين، والقائمة على التعاون الثنائي والشراكة الإيجابية في العديد من المجالات، مع التركيز خصوصاً على التحديث الحكومي، وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية، انطلاقاً من رؤى وتوجهات مشتركة محورها صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وبدعم من قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات ونقلها إلى آفاق أوسع بما يعود بالخير على شعبيهما الصديقين.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد في تدوينة على منصة «إكس»: «التقيت اليوم فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس أوزبكستان، في القصر الرئاسي بالعاصمة طشقند، وذلك في مستهل زيارتنا الرسمية للجمهورية الصديقة. خلال اللقاء، نقلنا تحيات قيادة الإمارات، وبحثنا سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا وشعبينا.. كما شهدت خلال الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بما يرسخ علاقات التعاون في مختلف المجالات.. فخورون بالتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الإماراتية-الأوزبكية، وحريصون على دعم تلك العلاقات لآفاق جديدة بما يخدم مصالحنا المشتركة ويتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة في تعزيز منظومة التعاون الدولي».

حضر اللقاء وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، ووزير الطاقة والبنية التحتية، محمد سهيل بن محمد المزروعي، ووزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بُعد، عمر بن سلطان العلماء، وسفير الدولة لدى أوزبكستان، الدكتور سعيد مطر القمزي.

وتم خلال اللقاء استعراض جوانب التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما تعزيز التعاون الثنائي في تعزيز مسيرة التحديث الحكومي والتحوّل الرقمي وتحفيز الابتكار وتوسيع أثره المجتمعي، كما تم التطرّق إلى تطورات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين، وسبل توسيع آفاق تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في المجالات كافة محل الاهتمام المشترك.

ووصل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، في مستهل زيارة رسميّة إلى جمهورية أوزبكستان، حيث كان في استقبال سموّه نائب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، جمشيد خوجاييف، ووزير الدفاع بجمهورية أوزبكستان، الفريق باخودير قربانوف، وعدد من القيادات وكبار المسؤولين.

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدى وصول سموه إلى أوزبكستان، أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان تشهد تطوراً متسارعاً ونمواً ملحوظاً، في ضوء توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة أخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورعاية كريمة من فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان.

وقال سموّه إن دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان تتشاركان الرؤى والتوجهات لصناعة مستقبل أفضل يضمن لشعبيهما الصديقين استدامة التطور والازدهار وجودة الحياة، كما تتشاركان في سعيهما لتعزيز أطر التعاون الثنائي الهادف لتبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من قصص النجاح التي حققتها حكومتا البلدين، بما يدعم سعيهما المشترك لتعزيز العمل الحكومي، وإرساء نموذج متقدم ومستقبلي للإدارة الحكومية، ودفع الجهود الهادفة لتحقيق مستهدفات الأجندات الوطنية المعتمدة في الإمارات وأوزبكستان.

والتقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، عدداً من كبار المسؤولين في جمهورية أوزبكستان، كما شهد سموه جانباً من خلوة التبادل المعرفي الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في العاصمة طشقند، متضمنة حوارات وزارية ونقاشات رفيعة المستوى، وتخللها إطلاق مبادرات استراتيجية، ومشاريع تحويلية تحفّز بناء الفرص المستقبلية.

ويرافق سموّه خلال الزيارة وفد رفيع المستوى يضم وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، ووزير الطاقة والبنية التحتية، محمد سهيل بن محمد المزروعي، ووزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بُعد، عمر بن سلطان العلماء، ووكيل وزارة الدفاع، مطر سالم الظاهري، والوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع، اللواء الركن مبارك سعيد بن غافان الجابري.

حمدان بن محمد:

• العلاقات الإماراتية-الأوزبكية تشهد نمواً ملحوظاً في ضوء توجيهات محمد بن زايد، ومتابعة محمد بن راشد، ورعاية رئيس جمهورية أوزبكستان.

• الإمارات وأوزبكستان تتشاركان الرؤى، لصناعة مستقبل أفضل يضمن لشعبيهما الصديقين استدامة التطور والازدهار وجودة الحياة.