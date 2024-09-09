خلال الأسبوع الأول.. 88% من المخالفين اختاروا البقاء في الدولة بعد تعديل أوضاعهم

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كشف مدير عام "الهوية والجنسية "اللواء سهيل الخييلي عن مستوى الاقبال من المخالفين لتعديل أوضاعهم خلال الاسبوع الاول من المهلة

وقالاللواء سهيل الخييلي  أن  88% من المخالفين المتقدمين خلال الاسبوع الاول من المهلة عدلوا أوضاعهم بالبقاء في الدولة و12% اختاروا المغادرة

وحث مدير عام " الهوية والجنسية"  المخالفين الي المبادرة لتعديل أوضاعهم خلال فترة المهلة الممنوحة لهم واستغلال الاعفاءات والامتيازات التي تقدمها المبادرة

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