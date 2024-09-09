خلال الأسبوع الأول.. 88% من المخالفين اختاروا البقاء في الدولة بعد تعديل أوضاعهم

كشف مدير عام "الهوية والجنسية "اللواء سهيل الخييلي عن مستوى الاقبال من المخالفين لتعديل أوضاعهم خلال الاسبوع الاول من المهلة

وقالاللواء سهيل الخييلي أن 88% من المخالفين المتقدمين خلال الاسبوع الاول من المهلة عدلوا أوضاعهم بالبقاء في الدولة و12% اختاروا المغادرة

وحث مدير عام " الهوية والجنسية" المخالفين الي المبادرة لتعديل أوضاعهم خلال فترة المهلة الممنوحة لهم واستغلال الاعفاءات والامتيازات التي تقدمها المبادرة