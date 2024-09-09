تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. تطعيم أكثر من 460 ألف طفل ضد شلل الأطفال في غزة

أعلنت دولة الإمارات الانتهاء من تطعيم أكثر من 460 ألف طفل للوقاية من مرض شلل الأطفال بعد ثمانية أيام من انطلاق حملة تطعيم طارئة في قطاع غزة، تستهدف أكثر من 640 ألف طفل.

وتأتي هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وكانت قد انطلقت يوم الأحد الماضي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و«اليونيسيف» و«الأنروا»، في 150 نقطة ومركز تطعيم في غزة، بتنظيم متطوعي عملية «الفارس الشهم 3»، ومساعدة الطواقم الطبية، ما أسهم بشكل كبير في تسهيل عمليات التطعيم على الأسر والأطفال.

وأعرب أهالي الأطفال الذين استفادوا من حملة التطعيم عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على دعمها المتواصل لسكان غزة، خصوصاً الأطفال، والوقوف إلى جانبهم لتخفيف المعاناة عنهم في ظل الحرب على القطاع.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت في أغسطس الماضي تسجيل أول إصابة بشلل الأطفال في القطاع منذ 25 عاماً، ما جعل هذه الحملة تعد تدخّلاً حاسماً لحماية أطفال غزة.

ويشارك في الحملة أكثر من 2100 عامل صحي، بما في ذلك فرق صحية متنقلة، لضمان وصول اللقاح إلى جميع الأطفال المستهدفين خلال فترات الهدنة الإنسانية.