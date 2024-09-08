رئيس الدولة يعزّي في وفاة والدة خليفة حارب الخييلي بالعين

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها هيرة خليفة خميس الخييلي، والدة وكيل وزارة الداخلية، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في مدينة العين.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أبناء الفقيدة وأسرتها، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال أدائه واجب العزاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.