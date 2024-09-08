الجابري يروي لـ «الإمارات اليوم» تفاصيل إنقاذ فتاة من الغرق في «التايمز»

تصدّر مقطع فيديو ظهر فيه شاب إماراتي مع آخر، وهما ينقذان فتاة من الغرق في نهر التايمز بلندن، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، بعدما تداوله النشطاء على نحو واسع، حيث يوثّق كيف أقدم الشابان على إنقاذ الفتاة من الموت غرقاً.

ويظهر مقطع الفيديو كيف تدخل الشاب الإماراتي عبدالله حميد الجابري، البالغ من العمر 24 سنة، بشكل مباشر لإنقاذ الفتاة بعدما وجدت نفسها على وشك الغرق، ما نال استحسان الأشخاص الموجودين على ضفاف النهر، الذين أثنوا على شجاعته وشهامته، إذ كانت الفتاة تواجه خطراً حقيقياً قبل أن تلاقي مساعدة فورية من الشابين، مما أدى إلى إنقاذ حياتها في الوقت المناسب.

وبعد التقاط فيديو للتصرف العفوي، ونشره على نطاق واسع على مواقع الإنترنت، لاقى تصرفهما الشجاع إعجاباً كبيراً من المشاهدين والمتابعين، حيث أشاد كثيرون بالبطولة التي أظهرها الشابان في مواجهة الأزمة.

وروى عبدالله الجابري، الذي أنهى دراسته، أخيراً، لـ«الإمارات اليوم»، تفاصيل مشاركته في إنقاذ الفتاة من الغرق، حيث ذكر أنه قدم إلى لندن بغرض السياحة، لمدة خمسة أيام، وبينما كان مع أصدقائه قرب النهر، للتنزه في أجواء العاصمة الإنجليزية، لمح فتاة قريبة من درج أسمنتي مجاور للنهر، وهي تحاول التقاط حقيبة يدها التي أفلتت منها وانزلقت في المياه، فتعثرت قدماها وسقطت هي الأخرى في النهر، فما كان منه إلا أن جرى مسرعاً نحوها. وبمساعدة شخص آخر، لا يعرفه، كان موجوداً في المكان ذاته بمحض المصادفة، تمكّن من الوصول إلى الفتاة في الوقت المناسب، ونجح في إمساكها من إحدى ذراعيها وإخراجها من النهر.

وحول إقدامه على هذه الخطوة، أكد الجابري أن «مساعدة المحتاجين والحرص على سلامتهم، والمبادرة لإنقاذ حياتهم، هي أفعال إنسانية خالصة، في المقام الأول، كما أنها من شيمنا وأخلاقنا التي ربانا عليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي سلوك كل مواطن إماراتي في الخارج، حريص على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن نظهر دائماً للعالم معدن الإنسان الإماراتي، وأن كل مواطن في الخارج هو سفير للإمارات، وعليه أن يظهر بصورة مشرفة».

كما أكد الجابري أنه لم يكن ليتردّد في القفز في الماء، لو أن تيار النهر جرف الفتاة إلى مكان أبعد، لافتاً إلى أنه يجيد السباحة، موجهاً الشكر لمن أحاطه بكلمات الثناء، بعد انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مثمناً تصرفه العفوي، هو والشخص الآخر، الذي سانده أثناء مساعدة الفتاة.

ونوه بأن سفير الإمارات في المملكة المتحدة منصور بالهول الفلاسي، التقى به بعد الواقعة ووجه له الشكر والثناء على شهامته وفعله، معرباً عن سعادته بهذه «اللفتة الكريمة التي تعكس مدى اهتمام وزارة الخارجية وسفاراتها في الخارج بأبناء الوطن».

• سفير الإمارات في المملكة المتحدة التقى الجابري ووجه له الشكر وأثنى على شهامته.

• مقطع الفيديو يظهر تدخل الشاب الإماراتي مباشرة لإنقاذ الفتاة من الغرق.

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