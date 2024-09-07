رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان تعزيز علاقات البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس، إمكانات تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، وغيرها من الجوانب التي تخدم التنمية والازدهار في البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة في قصر الشاطئ في أبوظبي، فيليكس تشيسكيدي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه بالرئيس الضيف، متمنياً له زيارة موفقة إلى دولة الإمارات في تعزيز علاقات البلدين لما فيه الخير لشعبيهما، معبراً عن تمنياته للكونغو وشعبها دوام النماء والسلام والازدهار.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، فرص تطوير التعاون في مختلف المجالات، خاصة في القطاعات التنموية والاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات الحيوية التي تعزز التنمية المستدامة في البلدين.

كما تناول الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء، الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات بتعزيز تعاونها مع دول القارة الإفريقية، لما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، ويدعم التنمية والاستقرار والازدهار في القارة، ويعود بالخير والنماء على شعوبها كافة.

من جانبه، أعرب فيليكس تشيسكيدي عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة، مثمناً تعاون دولة الإمارات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومبادراتها الإنسانية والتنموية في إفريقيا، وجهودها الداعمة للمجتمعات المتأثرة بالأزمات في جميع أنحاء العالم.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

كما حضره الوفد المرافق لرئيس الكونغو الديمقراطية.