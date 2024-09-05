منصور بن زايد وفهد الصباح يبحثان علاقات البلدين

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، في قصر الوطن في أبوظبي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة.

وبحث سموه والشيخ فهد يوسف سعود الصباح خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية الإماراتية ـ الكويتية ومسار تطور التعاون المشترك في جميع المجالات الحيوية التي تخدم رؤية البلدين وتطلعات شعبيهما نحو التنمية والازدهار، ومواكبة متطلبات الحاضر والمستقبل.

وأكدا على ما يجمع البلدين من أواصر أخوية تاريخية والتي تحرص قيادتا البلدين على ترسيخها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وتطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم بما يحقق تطلعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها إلى التنمية والرخاء والازدهار.