الهلال الأحمر الإماراتي يعزز مواهب الأيتام من خلال مبادرة "لون حلمهم"

تشارك مبادرة "لون حلمهم"، التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتعزيز ودعم مواهب الأيتام وتشجيعهم على تحقيق أحلامهم وتنميتها، في النسخة الـ21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية المقام حاليا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" تحت شعار "استدامة وتراث.. بروح متجددة".

وتكفلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بأكثر من 125 ألف يتيم في أكثر من 20 دولة حول العالم بينهم العديد من الذين يتمتعون بمواهب وإبداعات فنية للمشاركة في المعرض.

ومنذ إطلاقها، شارك أكثر من 160 يتيما من 6 دول هي "الأردن والعراق ومصر وقيرغيزستان والهند وتوجو" في فعاليات المبادرة التي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة خولة للفن والثقافة، ويشارك الفنانون الصغار في المعرض الفني الثاني للأيتام المكفولين.

ويتيح المعرض، الفرصة للجمهور لاستكشاف أحلام وإبداعات الأطفال من خلال مجموعة متنوعة من اللوحات والرسومات التي تعكس ثقافات دولهم المختلفة وتجسّد مفهوم الصيد والفروسية، كما يمكن للزوار شراء اللوحات أو التبرع لدعم الأيتام ما يُسهم في تنمية مواهبهم الفنية.

وفي إطار دعم المواهب الشابة، يشارك اثنان من الأيتام المكفولين من الأردن في جناح الهلال الأحمر الإماراتي لتقديم عروض رسم حي أمام الجمهور خلال أيام المعرض.