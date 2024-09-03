من هو صاحب الولاية التعليمية على المحضون؟

سؤال

ورد سؤال من قارئة تقول فيه:

على حد علمي، فإن الولاية التعليمية تكون للأم الحاضنة، وسؤالي هل يمكن أن أسجل أولادي في مدارس أختارها من دون الرجوع إلى ولي أمرهم ودون حكم محكمة بشأن هذه الولاية ؟

الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:

بموجب تعديل المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية فإن الولاية التعليمية على المحضون تكون بحسب الأصل للأم الحاضنة وبما يحقق مصلحة المحضون، أي لابد أولاً أن تثبت للأم الحضانة حتى تكون لها الولاية التعليمية، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة المحضون يرفع الأمر لقاضي الأمور المستعجلة بأمر على عريضة ليقرر ما في مصلحة المحضون مع بقاء الولاية للأم الحاضنة، ما لم يرَ القاضي أن مصلحة المحضون في نقل الولاية من الأم للأب أو غيره من الأولياء في حال عدم وجود الأب لأي سبب وذلك بموجب أمر على عريضة أيضاً.

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