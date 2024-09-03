رئيس الدولة يبحث مع وزير الخارجية الكويتي تعزيز العمل الخليجي المشترك

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، عبدالله علي اليحيا.

ونقل الوزير إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، تحيات أخيه صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، وتمنياته للإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار. فيما حمّل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الكويتي تحياته إلى صاحب السموّ أمير الكويت، وتمنياته له دوام الصحة والسعادة، وللكويت وشعبها الشقيق مزيداً من التطور والنماء. وبحث سموّه ووزير خارجية الكويت العلاقات الأخوية الراسخة، ومسارات التعاون وسبل تعزيزها في المجالات التي تخدم مصالح البلدين المتبادلة، بما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى التنمية والازدهار. كما تطرق الجانبان إلى أهمية دعم كل ما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، بما يحقق المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون وشعوبها، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

إلى ذلك، بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء المملكة المتحدة، كير ستارمر، مسارات تطوير التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما نحو التنمية والازدهار المستدامين. كما استعرض سموه ورئيس الوزراء البريطاني، قضايا إقليمية ودولية، في مقدمتها التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وأكدا حرص البلدين على دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، مشددين على أهمية تحرك المجتمع الدولي لاحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة ومنع توسع الصراع فيها بما يهدد أمنها واستقرارها.

كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وقضايا إقليمية ودولية.