بدور القاسمي: حكايات متواصلة من الصمود والعطاء

قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، إن «قصة المرأة الإماراتية الملهمة تمثل حكاياتٍ متواصلة من الصمود والعطاء لا حدود لهما. وهي حكايات وقصص يتردد صداها في منطقتنا إلى جميع أنحاء العالم، لتسلّط الضوء على النساء المتجذرات بعمق في تقاليدهن، بينما يواصلن مسيرتهن نحو المستقبل بثبات».

وأشارت إلى أنه: «بفضل دعم القيادة الإماراتية الحكيمة، تثبتُ المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة دورها الرئيس في تقدم بلدنا، من وظائف الحكومة إلى التعليم، ومن الأعمال إلى التكنولوجيا. وتشكّل مساهمتها عالمنا، ويمتد تأثيرها إلى ما هو أبعد من حدودنا، لتواصل بإنجازاتها فتح آفاق جديدة، وتمهد الطريق للمستقبل».

وأضافت: «في الوقت الذي نحتفي فيه بيوم المرأة الإماراتية، فإننا نكرم إنجازاتها، ونتطلع إلى المستقبل، حيث تستمر مساهماتها في إلهام المجتمع ورفع مستواه، وإرساء أساس قوي للأجيال القادمة».

• بدور القاسمي: قصة المرأة الإماراتية الملهمة تمثل حكاياتٍ متواصلة من الصمود والعطاء لا حدود لهما.