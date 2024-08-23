رئيس الدولة يتلقى دعوة موجهة من ولي العهد السعودي تسلمها شخبوط بن نهيان

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" دعوة موجهة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية لحضور النسخة الثامنة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2024 في مدينة الرياض.

تسلم الدعوة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة لدى استقبال معاليه في ديوان عام وزارة الخارجية السيد سعود بن سعد العتيبي نائب رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الدولة.