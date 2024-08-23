4 عوامل قد تسبب اضطراباً نفسياً لطفلك

تعتبر مرحلة الطفولة، من أهم المراحل التي تؤثر في تكوين شخصية الطفل، وتكون شخصيته، وتحدد ملامحها، وتتطلب من الوالدين رعاية خاصة لتربية وإعداد أطفال أسوياء نفسياً، يتمتعون بالرفاه النفسي.

وحددت هيئة الصحة في دبي 4 عوامل خطورة تؤثر بشكل كامل على الصحة النفسية للأطفال، الأول " عوامل الخطر الاجتماعية " وتنتج عن التعرض المفرط للأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي، صعوبات في تكوين الصداقات أو الحفاظ عليها، البيئة المنزلية والعلاقات غير المستقرة، الصدمات وسوء المعاملة، مرض الوالدين أو الإخوة، إهمال الوالدين، الصعوبات المالية، الوحدة، التمييز، التنمر، التغيرات في بيئة المنزل، الصعوبات الدراسية.

ويتمثل العامل الثاني في عوامل الخطر المتعلقة بنمط الحياة، وتشتمل على التغذية غير الصحية، قلة ممارسة النشاط البدني، إضافة إلى عادات النوم السيئة، فيما يتمثل العامل الثالث في عوامل الخطر النفسية، وتحدث من خلال عدم احترام الذات، والنقد الذاتي، والحزن، النظرة الساخرة للحياة، البحث عن الكمال.

وحسب الهيئة يتمثل العامل الرابع في عوامل الخطر البيولوجية، وتشتمل على التاريخ العائلي الوراثي، وجود مرض جسدي، الاختلالات الهرمونية.