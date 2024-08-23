الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبيّ توفّر صيفاً مُنعشاً لـ 8000 عامل

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب بدبي، مُمثلةً بإدارة الفعاليات العُمّالية في قطاع تنظيم علاقات العمل، مُبادرة "ثلاجة الفريج"، بالتعاون مع مُؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبالتعاون مع "فرجان دبي"، وذلك بهدف توفير استراحةٍ مُنعشة للعُمّال خلال أشهر الصيف الحارة، عبر توزيع مُرطبات متنوعة، في مواقع عملهم مثل المواقع الإنشائية والمصانع التابعة للشركات.

وتأتي هذه المبادرة التي انطلقت بعدد من المواقع الإنشائية، واستفاد منها نحو 8000 عامل في إطار تثمين إقامة دُبيّ للدور الحيوي الذي يلعبه العُمّال في تحقيق التنمية المستدامة، وفي سياق جهودها نحو توفير بيئة عملٍ ملائمة لهم ، فضلاً عن تعزيز الوعي بأهمية دورهم في المجتمع، من خلال تقديم برامج دعم ومُبادرات تُساهم في تحسين ظروف العمل والمعيشة للعُمال، مما يُعزز من إنتاجيتهم ويُساهم في بناء مُجتمعٍ أكثر ازدهاراً وتكاملاً.

وأعربت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدُبيّ عن سعادتها بالتعاون مع مُؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وفُرجان دبي لإطلاق مُبادرة ثلاجة الفريج، التي تحملُ رسائل إنسانية تعكس قيم وأصالة المجتمع الإماراتي، وتراحمه، وتكافله، كما تُعتبرُ مشروعاً مُجتمعياً، لتجسيد روح التعاون في تقديم الدعم للعمال، وتعزيز شعورهم بالتقدير والانتماء، مُشيرةً إلى إيمانها بأن هذه الجهود المشتركة ستُسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز روح التكافل بين جميع أفراد المجتمع.

وأكد اللواء عبيد بن مهير بن سرور نائب المدير العام في إقامة دبي، و رئيس اللجنة الدائمة لشُؤون العُمال في دُبيّ، "حرص الإدارة على التواصل المستمر مع جميع العُمال في مختلف الأوقات والمناسبات، إدراكًا منا لأهمية دورهم المحوري في مسيرة النهضة والتطور التي تشهدها الإمارة مُشيراً إلى أن مبادرة 'ثلاجة الفريج' تعكس التزام إقامة دبي الراسخ بتقديم الدعم والرعاية اللازمة للعُمال في كافة الظروف .

وبدوره أكد اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي مُساعد المدير العام لقطاع تنظيم علاقات العمل بالوكالة في إقامة دُبيّ أن تطوير العُمال ودعمهم ينعكس إيجاباً على جودة العمل والإنتاجية، ويساهمُ في تحقيق الأهداف الوطنية، وترسيخ مكانة دبي كمدينةٍ رائدةٍ في كافة المجالات.