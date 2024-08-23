تفاهم بين «دفاع مدني دبي» و«مؤسسة الأوقاف» يدعم سلامة الأرواح والممتلكات

وقعت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر مذكرة تفاهم بهدف تعزيز ودعم التعاون الاستراتيجي وتبادل الخبرات، وترسيخ التكامل بين الجهتين في مجالات الشراكة والتنسيق بينهما، لضمان توفير أحدث حلول الحماية والسلامة والوقاية في إمارة دبي. ووقع المذكرة المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، والأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر، علي محمد المطوع.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تقديم دفعة من شأنها تعزيز الجهود المبذولة لترسيخ مقومات الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات في إمارة دبي، من خلال العديد من المسارات المهمة، من أبرزها تعميم الوعي بالإجراءات الوقائية للحيلولة دون وقوع حوادث الحريق، ووضع الآليات والسبل التي تضمن سرعة الاستجابة في حال وقوعها، وإيجاد الأطر التي تضمن تعزيز سلامة وأمن المجتمع بكل مكوناته من مواطنين ومقيمين، وكذلك الضيوف والزوار، سعياً إلى تحقيق الهدف الذي حددته القيادة الرشيدة لجعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم أماناً.

وأكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي أن الاتفاقية تعكس حرص الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر على اكتشاف السبل الكفيلة بتوفير أعلى مستويات الحماية للمجتمع، سواء على مستوى المنشآت أو الأفراد، فيما تمثّل الشراكات الاستراتيجية عنصراً مهماً في تحقيق هذا الهدف، من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب التي يتمتع بها الشركاء، لما لهذا التعاون من أثر في توفير أحدث الحلول اللازمة لتوفير أعلى مستويات الحماية للمجتمع.

من جانبه، أكد علي محمد المطوع أهمية هذه الخطوة، منوهاً بأثر التعاون بين الجانبين للإسهام في تحقيق أعلى معايير التنافسية والارتقاء بمعايير السلامة في المباني والمنشآت التي تشرف عليها المؤسسة في إمارة دبي، التزاماً برؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة بمضافرة الجهود، من أجل جعل دبي نموذجاً يحتذى في توفير البيئة الآمنة لكل من يعيش على أرضها.

وأضاف المطوع: «تتطلع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر إلى مذكرة التفاهم كخطوة في مستهل شراكة مثمرة تتكامل من خلالها جهود المؤسسة مع الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي نحو تحقيق إنجازات نوعية، لاسيما على مستوى نشر الوعي والتعريف بسبل الوقاية ومتطلباتها، وأفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة، وتطبيق الإجراءات التي تكفل أعلى درجات الحماية من حوادث الحريق، وكذلك الاستفادة من أحدث التجهيزات والتقنيات في هذا المجال، من أجل مستقبل مستدام وآمن».

إلى ذلك، زار وفد مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر غرفة العمليات الرئيسة في مبنى الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، وغرفة جاهزية الدفاع المدني. واختتم الوفد جولته بزيارة مركز سعادة المتعاملين في مبنى الإدارة العامة، حيث استمع إلى شرح مفصل عن برامج الاتصال المتطورة، وأنظمة قياس رضاء العملاء، والممارسات المستخدمة للارتقاء بمعايير الخدمات المقدمة للجمهور.

• علي المطوع: ملتزمون برؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بمضافرة الجهود لجعل دبي نموذجاً يحتذى في توفير بيئة آمنة تنعم بكل مقومات السلامة.

• راشد المطروشي: حريصون على تعزيز التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين من أجل الإسهام بفاعلية في تعزيز جودة الحياة في دبي.