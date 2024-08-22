مستشفى

فوجئ قارئ برفض عيادة في مستشفى خاص حجز موعد له عن طريق شركة التأمين بعد التواصل معها عبر الهاتف بسبب تعطل أنظمتها، مشيراً إلى أن المستشفى رفض حجز الموعد له بحجة عدم وجود بطاقة التأمين معه على الرغم من قبول قسم التأمين في المستشفى طلبه.

فنادق

يواجه متصلون صعوبة في حجوزات الفنادق التي بها مرافق خاصة بألعاب الأطفال، خصوصاً التي تحوي حدائق مائية بداخلها في فنادق ومنتجعات الإمارات الشمالية، كما يشكون ارتفاع سعر حجز الغرف في مثل هذه الفنادق.

إطارات

لاحظ متعاملون تفاوتاً كبيراً في أسعار إطارات السيارات بين المتاجر، مشيرين إلى أن بعض هذه المتاجر تطرح خصومات كبيرة على المنتج ذاته وبالمواصفات نفسها، متسائلين عن سبب هذا التفاوت الكبير في الأسعار.

شقة

تلقى قارئ إشعاراً بإخلاء شقة سكنية بسبب رغبة المالك في بيعها، مشيراً إلى أن الإشعار تضمن بيانات غير دقيقة بخصوص تواريخ سريان عقد الإيجار، متسائلاً عن قانونية الإشعار الذي تلقاه رغم احتوائه بيانات تخالف شروط عقد الإيجار.

تقسيط

شكا قارئ تلقيه أكثر من ثلاث مكالمات هاتفية بشكل يومي من مندوبي أحد البنوك المحلية، يعرضون عليه تقسيط قيمة مشترياته على بطاقته الائتمانية في حال رغب في ذلك، وتعجب من تكرار اتصال مندوبي البنك لإقناعه بالموافقة.