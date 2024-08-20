أقصاها بقيمة 10 آلاف درهم.. تعرف إلى مخالفات "سالك" وقيمة كل منها

حددت شركة "سالك"، قائمة بأبرز المخالفات الواجب تجنبها لضمان عدم تحريرها على مركبة مستخدم الطريق، ونشرها كذلك الموقع الرسمي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مشيرة إلى أن أقصى مخالفة تصل إلى 10 آلاف درهم.

وتفصيلاً، أوضحت "سالك"، أن أبرز المخالفات التي يمكن تحريرها ضد مستخدمي بوابات التعرفة المرورية تتمثل في:

رصيد غير كافي في الحساب؛ ففي حال مرور المركبة من خلال بوابة سالك من غير رصيد كاف في حساب سالك لتغطية رسوم العبور ولم تقم بشحن حسابك في غضون 5 أيام عمل من تاريخ ووقت الرحلة، سوف تحرر مخالفة بقيمة 50 درهماً، فهناك مخالفة واحدة يومياً كحد أقصى للمركبة الواحدة حتى إذا كنت تعبر من خلال البوابات عدة مرات خلال اليوم ذاته.

العبور بلوحة غير مسجلة: في حال عبور المركبة من خلال بوابة سالك بدون بطاقة سالك مسجلة على مركبتك ولم تقم بشراء وتسجيل بطاقة سالك في غضون 10 أيام عمل، سوف تحصل على مخالفات سالك كالتالي:



100 درهم للمرة الأولى

200 درهم للمرة الثانية

400 درهم في كل مرة لاحقة تعبر فيها من خلال البوابات.

على أن يتم تحرير مخالفة واحدة يومياً كحد أقصى للمركبة الواحدة حتى إذا كنت تعبر من خلال البوابات عدة مرات خلال اليوم ذاته.

في حال التلاعب أو الغش في بطاقة سالك، سيتم فرض مخالفة بقيمة 10000 درهم.

في حال إلحاق الضرر بأي من أجهزة الدفع الإلكتروني أو بوابات التعرفة المرورية، سيتم فرض مخالفة بقيمة 10000 درهم.