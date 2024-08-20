سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بدعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (50)، بشأن دعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي العشرين.

ونص المرسوم على أن تُدعى المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد، للدور العادي الأول من الفصل السنوي العشرين، يوم الإثنين 28 صفر 1446هـ الموافق 2 سبتمبر 2024م كلٌ في مقره.