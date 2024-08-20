هل فواتير الكهرباء والماء والإنترنت تدخل ضمن نفقة المطلقة ؟

استشارة قانونية

سؤال

ورد سؤال من قارئة تقول فيه :

أقامت مطلقتي قضيه نفقه وكسبتها، لكنني مديون والنفقة كبيرة، ولدي التزامات مالية أخرى حيث لدي أسرة ثانية، والمعلوم بالنسبة لي أن النفقة تشتمل الاكل والملبس والتنقل والتطبيب .. فهل أنا ملزم أيضا بدفع فواتير الكهرباء والماء لها أم أنها تكون ضمن النفقة المحكوم بها ؟

الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

بند الكهرباء والماء والانترنت، عادة تفصل له المحكمة في حكمها بندا مستقلا تنص عليه، ولا يكون مشتملا بالنفقة من مأكل وملبس ومسكن وتأثيث ومصاريف مدارس وبدل تنقل، واذا كان الحكم لم ينص على بند الكهرباء والماء من اصله فأنت غير ملزم بأدائه.

والمحكمة لم تذهب إلى تقدير النفقة الا بعد احاطتها بوضعك المادي وجميع التزاماتك، وان كنت مدينا، كما ذكرت فالمحكمة تضع هذا الامر في حسبانها الا اذا انت من كان قد تقاعس عن تقديم ذلك للمحكمة وبالتالي فإن القضاء لن يبحث عن ظروفك التي لم تحطه بها.



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