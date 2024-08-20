إغلاق 4 مطاعم ومقاهٍ خالفت الاشتراطات الصحية في دبا الفجيرة

أغلقت بلدية دبا الفجيرة أربعة مطاعم ومقاهٍ لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية، كما صادرت 603 كيلوغرامات مواد غذائية منتهية الصلاحية ومخالفة لشروط الصحة والنظافة العامة، وذلك عبر حملات تفتيشية مكثفة على المطاعم والمقاهي والمنشآت الغذائية في المدينة منذ بداية العام الجاري.

وذكر مدير بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي، أن البلدية تجاوبت مع 43 بلاغاً من المستهلكين حول تجاوزات بعض المنشآت الغذائية، كما تم توجيه 508 إنذارات للمخالفين وتحرير 143 مخالفة صحية من خلال 1285 جولة تفتيشية خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن المفتشين رصدوا خلال جولاتهم تجاوزات عدة أهمها عدم وجود بطاقات وشهادات صحية للعاملين، بالإضافة إلى عدم الالتزام بزي العمل الموحد ولبس القفازات وغطاء الرأس. وعلاوة على ذلك تم رصد وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة، كما حرصت البلدية على التزام هذه المنشآت بنظافة المطابخ وأماكن إعداد الطعام، ومخالفة التجاوزات المرصودة.

وأشار اليماحي إلى أن البلدية تطبق إجراءات رقابية تتم وفق آلية عمل وإشراف تام من قبل قسم الرقابة الصحية لمنع أي تجاوزات، وإلزام متداولي الغذاء باتباع الإجراءات والإرشادات السليمة واشتراطات الصحة العامة، لتجنب أي مخالفات تصدر بحق المخالف.

وأوضح أن عدم التزام المنشأة بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية يؤثر بشكل سلبي في مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.