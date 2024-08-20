«دبي الإنسانية» تُحيي جهود العاملين في المجال الإنساني

أحيت «دبي الإنسانية»، بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الإمارات ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UN OCHA)، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي (IACAD)، اليوم العالمي للعمل الإنساني، للتعبير عن التضامن مع المتضررين من الأزمات الإنسانية، وتسليط الضوء على جهود العاملين في المجال الإنساني الذين يقدمون لهم الدعم.

وجمع الحدث أكثر من 100 من القادة في المجال الإنساني، وركز على التجارب الشخصية وشجاعة العاملين في المجال الإنساني على المستويين الوطني والدولي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني في 19 أغسطس.

وأكد المدير التنفيذي عضو مجلس إدارة «دبي الإنسانية» جوسيبي سابا، الدور الحيوي للتعاون في مواجهة التحديات المتزايدة التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني على مستوى العالم. وقال «في (دبي الإنسانية) نقف إلى جانب زملائنا العاملين في المجال الإنساني وعائلاتهم، بينما يكرّسون حياتهم لدعم الفئات المحتاجة، ونكرم شجاعتهم وعزيمتهم، وللأسف، فإن قائمة العاملين في المجال الإنساني الذين فقدوا حياتهم أثناء تقديم المساعدات الإنسانية تطول باستمرار، ومن مسؤوليتنا المشتركة أن نضمن سلامتهم ورفاهيتهم أثناء قيامهم بعملهم الحيوي. ينبغي ألا يكونوا مستهدفين مطلقاً».

من جانبها، أعربت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة لدى الدولة بيرانجير بويل، عن فخر الأمم المتحدة بالعمل جنباً إلى جنب مع دولة الإمارات من خلال (دبي الإنسانية) للإسهام في العمل الإنساني حول العالم، مشيرة إلى أن روح العطاء والالتزام بمبادئ العمل الإنساني التي تتحلى بها الإمارات، تكمن في صميم ما يمثله اليوم العالمي للعمل الإنساني من التضامن والتعاطف والعمل.