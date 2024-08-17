5 إجراءات لتقديم طلب إلغاء شكوى الانقطاع عن العمل

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين خمسة إجراءات لتقديم طلب إلغاء شكوى الانقطاع عن العمل، حيث يقوم بتقديمه أحد طرفي العلاقة العمالية للنظر في إلغاء شكوى الانقطاع عن العمل، بشرط أن يكون العامل مسجلاً في نظام الوزارة، مع وجود شكوى انقطاع عن العمل ضد العامل.

وتتضمن الإجراءات، أولاً: تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور أو استخدام الهوية الرقمية، وثانياً: تسجيل الشكوى العمالية من خلال البيانات الشخصية للعامل (رقم التصريح او رقم الجواز – الاسم وتاريخ الميلاد والجنسية) وبيانات المنشأة.

وثالثاً: التأكد من صفة مقدم الطلب بعد إدخال البيانات المطلوبة (طالب الخدمة) وفق ما هو معمول به للعامل من خلال رقم الهاتف وصاحب العمل من خلال بطاقة التوقيع الإلكتروني عبر ارسال رسالة نصية تحتوي على OTP أو بريد إلكتروني باستثناء تقديم الخدمة عبر التطبيق الذكي، ورابعاً: بحث الشكوى اتخاذ الإجراء من قبل الموظف المختص، وخامساً: إخطار المتعامل بنتيجة الشكوى من خلال إرسال رسالة نصية.

وتستغرق خدمة تقديم طلب إلغاء شكوى الانقطاع عن العمل 14 يوماً، ويتم إشعار المتعامل بنتيجة الطلب فور الانجاز، ويمكن للمتعامل متابعة طلبه بالدخول الى خدمات الاستعلام عبر إحدى هذه القنوات؛ الموقع الإلكتروني للوزارة، والتطبيق الذكي للوزارة MOHRE، ومركز الاتصال 600590000.

وتنص المادة 50 من المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، على أنه إذا انقطع العامل الأجنبي عن العمل، لسبب غير مشروع قبل نهاية مدة العقد، فلا يمنح تصريح عمل آخر للالتحاق بعمل آخر في الدولة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، لمدة سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل، كما لا يجوز لأي صاحب عمل آخر يعلم بذلك أن يستخدمه أو يبقيه في خدمته خلال تلك المدة، وللوزارة استثناء بعض الفئات الوظيفية، أو المستويات المهارية، أو العمالة من حكم البند (1) من هذه المادة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وعلى صاحب العمل إخطار الوزارة بواقعة الانقطاع عن العمل وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.