رئيس الدولة يعزي هاتفياً رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بوفاة نجله

قدم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله - خلال اتصال هاتفي - خالص التعازي والمواساة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة بوفاة نجله «عبدالرحمن».

وأعرب صاحب السموّ رئيس الدولة عن تعازيه إلى أسرة الفقيد وذويه.. سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويلهمهم جميل الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب عبدالحميد الدبيبة عن شكره وتقديره لما أبداه سموّه من مشاعر أخوية صادقة تجاه الفقيد وعائلته في مصابهم.