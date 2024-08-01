«وفرة» يدرب 10 آلاف مواطن على إدارة الاقتصاد في حياتهم

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إطلاق مشروع «المنظومة المتقدمة للتخطيط المالي الاستباقي» باسم «وفرة»، ضمن الدورة الثانية من المشاريع التحولية.

ويهدف المشروع إلى رفع مستوى المعرفة المالية لدى الفئات المشمولة بقوانين المعاشات، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل تثقيفية، وحملات توعية تركز على مبادئ التخطيط المالي الاستباقي السليم، وثقافة الادخار والاستثمار المبكر، وأثرها في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للمؤمن عليهم وعائلاتهم بعد التقاعد.

ويستهدف «وفرة» تأهيل وتدريب 10 آلاف مؤمن عليه من المسجلين لدى الهيئة، سواء الجدد أو مَن لديهم سنوات خدمة تصل إلى 20 عاماً، إضافة إلى المستحقين من فئة طلاب الجامعات المقبلين على سوق العمل ممن هم على وشك التخرج، لرفع نسبة الوعي بالتخطيط المالي بنسبة 70%، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية في الاستثمار والادخار عبر رحلة تعلم مستدامة تم إعدادها والتحضير لها من مختصين في هذه المجالات، لتمكين المواطنين من الأدوات المعرفية اللازمة لإدارة الجانب الاقتصادي في حياتهم، ومن خلال حملات تركز على توعيتهم بمبادئ التخطيط المالي الاستباقي السليم، وتمكينهم معرفياً من أدوات الادخار والاستثمار المبكر.

وسيتم التركيز على ضمان استفادة الفئات المستهدفة من خلال التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وأصحاب الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التعليم العالي في الدولة، ووسائل الإعلام لتمكينهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتخطيط المالي الاستباقي، وتشجيعهم على تبني أفضل الممارسات المالية، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهم ولعائلاتهم على نطاق أوسع في المستقبل عند الوصول إلى مرحلة ما بعد التقاعد.

وتم تنفيذ مشروع «وفرة» على ثلاث مراحل، بدأت الأولى في نوفمبر 2023 بإعداد برامج التخطيط المالي حسب الفئات التعليمية والوظيفية المستهدفة. وتبعت ذلك في يناير 2024 مرحلة اعتماد البرامج التوعوية في الادخار والاستثمار، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وصولاً إلى يوليو الجاري، حيث تم إطلاق برنامجين في التخطيط المالي الاستباقي هما: الادخار والاستثمار.

وتشمل محاور المشروع، التوعية بدورة حياة الفرد الشخصية ورغباته واحتياجاته، ودمج المعرفة التي تتولد عن ذلك في عملية اتخاذ القرارات المالية، والتعريف بمصطلحات المنتجات والخدمات المالية لدورها المعرفي في عملية التخطيط المالي للمستقبل، والتعريف بمصطلحات اتخاذ القرارات المالية كركيزة أساسية في التخطيط للمستقبل، سواء على مستوى الادخار أو الاستثمار، ومصطلحات إدارة الأموال وتوظيف العمليات الخاصة بهذه المصطلحات في أنشطة اقتصادية واستثمارية مختلفة، وإدارة الديون ومواجهة الصعوبات المالية ووسائل التغلب على التحديات المالية، ودور المساعدة والاستشارة المالية في تصحيح وتحسين وتوجيه الأشخاص نحو الإجراءات المثلى في إدارة الأموال واستثمارها.

كما يركز المشروع على محاور أخرى تشمل التعريف بقوانين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والمنافع والمزايا التي توفرها، بما يسهم في تحسين خيارات التقاعد، والتوعية بخيارات الاستثمار المتاحة وعملية إدارة الثروة، وكيف تسهم في دعم حياة الأشخاص مالياً بعد التقاعد، وأخيراً التوعية بمتطلبات الحياة بعد التقاعد، وفهم الاحتياجات المستقبلية، ودور التخطيط المالي المبكر في تحقيق هذه الاحتياجات عند الوصول إلى مرحلة ما بعد التقاعد.