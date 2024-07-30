حاكم الشارقة يصدر مرسوماً باستحداث إدارة بدائرة التخطيط والمساحة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن استحداث إدارة بدائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أنه بمراعاة أحكام المرسوم الأميري رقم (61) لسنة 2014، تُستحدث إدارة جديدة بدائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة ضمن هيكلها التنظيمي العام تسمى: "إدارة التخطيط العمراني".