الطقس صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

وذكر المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:32 والمد الثاني عند الساعة 06:39، والجزر الأول عند الساعة 11:37 والجزر الثاني عند الساعة 00:58.