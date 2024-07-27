إطلاق الدليل الإرشادي لـ «الفحص المبكر» لحديثي الولادة

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدليل الإرشادي الوطني لبرنامج الفحص الطبي المبكر لحديثي الولادة، بهدف تنظيم وتوحيد إجراءات وقواعد الفحص الطبي لحديثي الولادة، المولودين في الدولة، لوقايتهم من المضاعفات الصحية المبكرة وتوحيد قائمة الفحوص المخبرية والإكلينيكية، وتحديد المختبرات المرجعية على مستوى الدولة.

وحضر فعالية إطلاق دليل البرنامج الذي يندرج ضمن المشاريع التحولية من مجلس الوزراء، مدير إدارة الصحة العامة والوقاية الدكتورة ندى حسن المرزوقي، ورئيس قسم صحة الأسرة الدكتورة سعاد العور، بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية لبرنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة في الدولة من الجهات الصحية الحكومية والخاصة.

ويستهدف الدليل توحيد جودة الرعاية لجميع الأطفال حديثي الولادة من خلال مبادئ التحسين المستمر للجودة، وتوفير مناهج ومسارات متسقة وواضحة للفحص، كما يشمل اكتشاف وتشخيص وعلاج الحالات التي يمكن أن تؤثر في صحة المولود الجديد أو بقائه على قيد الحياة على المدى الطويل والإحالة وفقاً لذلك.

كما يستهدف البرنامج خفض معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات بين الأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى بناء قدرات مقدمي الرعاية الصحية، وتسليط الضوء على أهمية التوعية الصحية من خلال الإرشاد والتثقيف الصحي المناسب للوالدين، لتمكين الأطفال من التمتّع بحياة صحية كاملة.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، الدكتور حسين الرند، أن صحة حديثي الولادة ضمن أولويات النظام الصحي بالدولة، مشيراً إلى حرص الوزارة على توفير خدمات صحية وقائية وعلاجية متكاملة وفق أحدث المعايير الصحية الدولية، وذلك في إطار التزامها بتعزيز الوقاية من الأمراض وترسيخ نظم رعاية صحية قادرة على توفير أنماط عيش صحية لكل الأعمار، بما يتسق مع العمل المتواصل نحو ركيزة «الرعاية الصحية عالية المستوى»، من خلال إدارة البرامج الصحية والمجتمعية لتعزيز جودة الحياة.

وأشار إلى أن إطلاق الدليل الإرشادي الوطني لبرنامج الكشف المبكر لدى حديثي الولادة، يمثل مرجعية موحدة للقطاع الصحي لتعزيز صحة الأجيال، من خلال تشخيص الأمراض الوراثية والاضطرابات الجينية والغدد الصماء والأيض وفحص السمع عن الاعتلالات، وعيوب القلب والتشوهات الخلقية الحرجة مبكراً.

ويهدف أيضاً إلى الحصول على قاعدة بيانات عن الأمراض الوراثية، ورفع الوعي لدى المجتمع بأهمية هذا الفحص لحديثي الولادة، ويُطبق في المستشفيات الحكومية والخاصة في الدولة.

واستعرضت الدكتورة سعاد العور، مقدمة عامة عن البرنامج الوطني لفحص حديثي الولادة، كما تناولت إجراءات الدليل، وطريقة الإبلاغ عن النتائج، إضافة إلى فحص بقع الدم والسمع وأمراض القلب الخلقية الحرجة لحديثي الولادة والمسار السريري ومؤشرات الأداء الرئيسة وأحدث النتائج والإحصاءات.

• البرنامج يهدف إلى الحصول على قاعدة بيانات عن الأمراض الوراثية، وتعزيز الوعي بأهمية الفحص لحديثي الولادة.

• البرنامج يكشف عن اعتلالات السمع وعيوب القلب والتشوهات الخلقية الحرجة لدى حديثي الولادة.