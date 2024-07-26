سفارة الإمارات في لندن تهيب بمواطني الدولة في المملكة المتحدة أخذ الحيطة والحذر وتفادي مناطق التجمعات في بعض المدن

أهابت سفارة دولة الإمارات لدى لندن بالمواطنين الإماراتيين المتواجدين في المملكة المتحدة بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتفادي مناطق التجمعات في بعض المدن.



ونصحت السفارة المواطنين بضرورة البقاء على تواصل مع السفارة، والاتصال على الرقمين: 0097180024 أو 0097180044444 في حالة الطوارئ، مع متابعة حسابات التواصل الاجتماعي للسفارة ولوزارة الخارجية.



كما أهابت السفارة بالمواطنين الكرام التسجيل في خدمة "تواجدي" كي يتسنى لها تقديم الخدمات القنصلية الملائمة.