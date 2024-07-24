حاكم الشارقة يوجه بزيادة مساحة الأراضي بمنطقة البحايص في كلباء

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بزيادة مساحة الأراضي بمنطقة البحايص في كلباء حتى يتمكن أصحابها من بنائها وتأجيرها على أن تُسَلَّم السندات للملاك وتعويضهم بمبلغ 20 مليون درهم بسبب إزالة مبانيهم وعدم تمكنهم من الاستفادة منها خلال هذه الفترة.

أُعلن عن توجيه سموه خلال برنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة.