"الأرصاد": الطقس رطب و"الحرارة" تميل للارتفاع

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم رطباً على بعض المناطق خاصة الشمالية مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، فيما تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً.

وأشار المركز إلى أنه قد تتكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً يكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكّل ضباب خفيف، ويصبح صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، منوهاً بوجود فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار.

وذكر المركز أن درجات الحرارة تميل للارتفاع، كما يصبح الطقس رطباً ليلاً حتى صباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.