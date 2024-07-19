حمدان بن محمد: نعاهدكم أن نستمر على خطى الآباء المؤسسين في الإخلاص والبناء

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الاستمرار على خطى الآباء المؤسسين في الإخلاص والبناء. وقال سموه عبر منصة «إكس»: «نعاهدكم بأن نؤدي واجباتنا بالأمانة، وأن نرعى مصالح شعب الاتحاد رعاية كاملة، وأن نستمر على خطى الآباء المؤسسين في الإخلاص والبناء.. حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً».