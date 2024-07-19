أمام رئيس الدولة وبحضور محمد بن راشد.. حمدان بن محمد والوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية

أدى اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والوزراء الجدد في حكومة دولة الإمارات.

وقد أدى اليمين - خلال المراسم التي أقيمت في قصر الوطن في أبوظبي - كل من أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير الرياضة، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وعلياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، عن تمنياته التوفيق والنجاح للوزراء في مهامهم الوطنية بما يعزز تطوير مختلف القطاعات وتحقيق نقلات جديدة في الملفات الوطنية الاستراتيجية، تنعكس إيجاباً على المسيرة التنموية الشاملة في دولة الإمارات وتواكب تطلعات مواطنيها. وقال سموه إن التطوير المستمر في سبيل تعزيز المكتسبات الوطنية نهج ثابت في دولة الإمارات، مؤكداً سموه أهمية مواكبة التطورات العالمية، خصوصاً في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية.

وحث سموه الوزراء على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، ومضاعفة الجهود في جميع القطاعات خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً قطاع التعليم، مشدداً سموه على أن الارتقاء بالعملية التعليمية وإحداث نقلة نوعية في مخرجاتها هو السبيل إلى تحقيق أهدافنا وطموحاتنا في بناء اقتصاد مستدام يستند على المعرفة.

من جانبه، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن قيادة دولة الإمارات حريصة على الوصول بمنظومة العمل الحكومي إلى مستويات متفوقة، من خلال التطوير الدائم ورفدها بالطاقات والكفاءات القادرة على استثمار خبراتها العالية في تحقيق التطوير المنشود.

وقال سموه إن «التحديث نهج ثابت وأصيل في حكومة الإمارات، وتطلعاتنا لا حدود لها في سبيل تحقيق الأفضل للوطن وأبنائه وأجياله»، مضيفاً سموه أن «الإمارات تمضي نحو ريادتها، ونحن نراهن على رأس مالنا البشري لقيادة مرحلة التطوير القادمة وتواصل مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة».

كما أكد سموه في تدوينة نشرها أمس، على منصة «إكس» أن مسيرة التحديث مستمرة، وأن راية الوطن ستبقى عالية خفاقة من جيل إلى جيل.

وقال سموه: «شهدت اليوم رفقة أخي رئيس الدولة حفظه الله أداء القسم للتشكيل الحكومي الجديد في دولة الإمارات.. مسيرة التحديث مستمرة.. التطوير والتغيير لن يتوقف.. راية الوطن ستبقى عالية خفاقة من جيل إلى جيل.. وقادم دولتنا أعظم وأجمل بإذن الله. وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد».

حضر مراسم أداء اليمين، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب وزير ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ، والوزراء أعضاء حكومة الإمارات، وكبار المسؤولين في الدولة.

رئيس الدولة:

. الارتقاء بالعملية التعليمية سبيلنا إلى تحقيق أهدافنا وتطلعاتنا إلى بناء اقتصاد مستدام يستند على المعرفة.

. التطوير المستمر في سبيل تعزيز المكتسبات الوطنية نهج ثابت في دولة الإمارات.

محمد بن راشد:

. التحديث نهج أصيل في حكومة الإمارات.. وتطلعاتنا لا حدود لها في سبيل تحقيق الأفضل للوطن وأبنائه.

. نراهن على رأس مالنا البشري لقيادة مرحلة التطوير القادمة، ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة.