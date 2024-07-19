99.3% ارتفاعاً بمؤشر المعاملات الرقمية للكاتب العدل في محاكم دبي

ارتفع مؤشر المعاملات الرقمية التي أنجزتها إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي بنسبة 99.36% خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب مدير الإدارة أحمد الحوسني الذي أشار إلى تسجيل 98 ألفاً و30 معاملة رقمية من خلال الكاتب العدل العام، فضلاً عن 2716 معاملة دون تدخل بشري.

وقال الحوسني إن إدارة الكاتب العدل بمحاكم دبي تمكنت من تقديم خدمات رقمية متميزة للمتعاملين خلال النصف الأول من العام الجاري، ما أسهم في تعزيز رضا وسعادة أفراد المجتمع، ويأتي في سياق تنفيذ استراتيجيتها الرامية لتحقيق العدالة النافذة وتقديم خدمات قضائية ميسرة للجميع. وأضاف أن الإدارة أنجزت عدداً كبيراً من المعاملات الرقمية بنجاح وفعالية، إذ بلغ عدد معاملات الكاتب العدل العام الرقمية 98 ألفاً و330 معاملة، فيما بلغ عدد معاملات الكاتب العدل الخاص الرقمية 74 ألفاً و830 معاملة، تمت من خلال المكاتب المنتشرة في الإمارة، بينما سجل المسار السريع الإلكتروني «دون تدخل بشري» 2716 معاملة، ما رفع نسبة التحول الرقمي لخدمات الكاتب العدل في دبي إلى 99.36% من بداية العام الجاري حتى يونيو.

وأوضح الحوسني أن بإمكان المتعاملين الحصول على خدمات الكاتب العدل الرقمي عبر قنوات متعددة، منها الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي بوساطة اسم مستخدم، إضافة إلى فروع الكاتب العدل العام في «وافي مول» و«مرور البرشاء»، والكاتب العدل الخاص ومكاتب المحاماة، ومراكز العضيد المعتمدة من قبل محاكم دبي لتقديم الخدمات القضائية المحددة، الأمر الذي يعمل على تعزيز معايير السعادة والوصول إلى أعلى معدلات الرضا للمتعاملين. وأكد أن التحوّل الرقمي في خدمات الكاتب العدل يُعد جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الابتكار والتطوير المستدام في الخدمات الحكومية، تحقيقاً للرؤية الساعية لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، كما تأتي هذه الجهود في إطار حرص محاكم دبي على توفير خدمات قضائية متميزة، وتسهم في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار والتميز.