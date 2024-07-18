أمام رئيس الدولة.. عدد من القضاة الجدد يؤدون اليمين القانونية

أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، عدد من القضاة الجدد في المحكمة الاتحادية العليا وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وقد أدى اليمين القضاة كل من، أحمد راشد حسن السلمان آل علي، وجلال محمد عزت محمد حجازي، والدكتور أكرم سيد بكري محمود، وخالد مصطفى حسن أحمد، وإسلام عبدالهادي عليان سلامة ديب.

وعبر صاحب السمو رئيس الدولة، خلال مراسم أداء اليمين التي جرت اليوم في قصر الوطن في أبوظبي، عن تمنياته للقضاة الجدد التوفيق والنجاح في أداء مهامهم للإسهام في تعزيز كفاءة منظومة العدالة والمساواة وسيادة القانون في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذه المبادئ تعد ركناً جوهرياً من أركان تجربة الدولة التنموية الشاملة.

وشدد سموه على أهمية رسالة القضاة ودورها المحوري في نهضة المجتمعات واستقرارها وتقدمها وصون كرامة الإنسان وحقوقه فيها.

من جانبهم عبر القضاة الجدد عن اعتزازهم بالثقة التي أولتهم إياهم القيادة، مؤكدين أنهم سيعملون بإخلاص على تأكيد سيادة القانون وترسيخ مبدأ العدالة.

حضر مراسم أداء اليمين كل من، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وسعادة المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.