أحمد بن محمد يبارك لحمدان بن محمد وعبدالله بن زايد على ثقة القيادة الرشيدة

بارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للدفاع، سائلاً الله أن يوفق سموه ويسدد خطاه لما فيه خير ورفعة دولتنا العزيزة، كما بارك لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "أبارك لأخي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للدفاع. ونسأل الله أن يوفق سموه ويسدد خطاه لما فيه خير ورفعة دولتنا العزيزة، كما أبارك لأخي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ونسأل الله أن يوفق سموه في خدمة وطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم".