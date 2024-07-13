برامج جديدة وخصومات تصل إلى 50% لـ "متفوقي الثانوية" في جامعة الشارقة

تشهد عمليات التسجيل وحجز المقاعد في جميع الكليات والتخصصات في جامعة الشارقة إقبالاً كبيراً من الطلاب والطالبات الذين حرصوا ومنذ اليوم الأول لظهور نتائج المرحلة الثانوية على الحضور وتسلم استمارات القبول وحجز المقاعد.

وأكد مدير الجامعة، الدكتور حميد مجول النعيمي، أن الجامعة وكعادتها كل عام تعمل على طرح برامج جديدة لتلبي احتياجات سوق العمل ورغبات المتقدمين للجامعة، وهذا يأتي بعد دراسة السوق المحلي والعالمي بهدف التأكد من رفد المجتمع بما يحتاجه من خبرات للمساهمة في تطوير المجتمع وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة في سوق العمل.

وأضاف: "وفي هذا العام فتحت الجامعة باب التسجيل لعدد من برامج البكالوريوس الجديدة وهي: بكالوريوس العلوم في الاقتصاد، والتي تطرحه كلية إدارة الاعمال، وبكالوريوس العلوم في هندسة الميكاترونكس والروبوتات، والتي تطرحه كلية الهندسة، وبكالوريوس القانون باللغة الإنجليزية وتقدمه كلية القانون.

وأفادت مدير إدارة القبول في جامعة الشارقة، الدكتورة عائشة بو خاطر، بأن العدد الإجمالي لعدد طلبات الالتحاق بالجامعة بلغ حتى الآن نحو 4900 طالب وطالبة ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 5500 مع انتهاء فترة التسجيل، وتم إعطاء عرض للقبول لعدد 4071 منهم، ولا يزال التقديم مفتوحاً حتى شهر أغسطس، ونظرا للإقبال الشديد الذي يفوق القدرة الاستيعابية للكليات الطبية والعلوم الصحية فسوف ينتهي التقديم لهذه الكليات منتصف شهر يوليو الجاري، أما باقي الكليات سوف يستمر باب التقديم مفتوحا حتى 12 أغسطس المقبل.

وأضافت بو خاطر أن من أكثر البرامج التي يتزايد الإقبال عليها هذا العام من الطلبة هي: كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة ، والعلوم الصحية ، وكلية الهندسة، وبرامج كلية الحوسبة والمعلوماتية، وبالأخص هندسة الأمن السيبراني وعلوم الحاسوب، وتخصص بكالوريوس في إدارة الاعمال، وبرنامج البكالوريوس في العلاقات الدولية في كلية السياسات العامة، وبرامج كلية القانون، وبرنامج علم الاجتماع في كلية الآداب والعلوم الإنسانية و الاجتماعية.

وأكدت مديرة القبول أن الجامعة تقدم تسهيلات عديدة لتقديم طلب القبول منها: التسجيل في الموقع الإلكتروني دون الحاجة لمراجعة الجامعة، حيث تتم عملية حجز المقعد الإلكتروني من خلال منظومة الدفع الإلكتروني، والتواصل مع الطلبة من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية، ثم عمل امتحانات تحديد مستوى معادلة إمسات، والربط مع نظام الهوية الإماراتية لتسهيل وتسريع عملية إدخال البيانات في الطلب، وأيضا ربط بيانات الطلبة الجدد مع هيئة كهرباء ومياه و غاز الشارقة للتسهيل على مواطني إمارة الشارقة التقديم على طلب المنح الدراسية، كما تتواصل إدارة القبول مع الجهات المانحة مثل نافس، وزارة الدفاع، وهيئة تنظيم اتصالات، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وطيران الإمارات، والمكاتب الثقافية للطلبة المبتعثين، كل ذلك لتسهيل إجراءات قبول الطلبة المرشحين من قبل هذه الجهات،

وأوضحت بوخاطر أن الجامعة تستقبل في مقر مبناها الرئيس الطلبة وأولياء أمورهم للالتقاء بالأساتذة من كليات الجامعة المختلفة لتعريفهم بالتخصصات المطروحة وتوضيح والرد على استفساراتهم حول هذه التخصصات للمساعدة في توجيه الطلبة الجدد وأولياء أمورهم في اختيار التخصصات المناسبة وفق ميولهم ومهاراتهم العلمية وأدائهم الأكاديمي، كما ستنظم الجامعة يوما مفتوحا في مجلس ضاحية مويلح بتاريخ 13 يوليو، و في مجلس ضاحية السيوح بتاريخ 14 يوليو بالتنسيق مع مجلس الضواحي وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لمساعدة الطلبة في عمليات التقديم للجامعة والمنح الدراسية.

وأضافت الدكتورة عائشة بو خاطر أن الجامعة تمنح خصما بنسبة 50% على الرسوم الفصلية للفصل الدراسي الأول للطلبة الحاصلين على معدل (90%) أو أكثر في الثانوية العامة، كما تمنح الجامعة نسبة خصم 30% على إجمالي الرسوم الدراسية الفصلية عن ذات الفصل الذي يتميز فيه الطالب في الدراسة ويحصل على معدل 3.8، أما الكليات الطبية فيحصل الطالب على خصم 40% إذا حصل على معدل 90% وذلك لتشجيع الطلبة على التميز في دراستهم الأكاديمية.

كما يحصل الطالب على خصم 50% طوال سنوات الدراسة بشرط المحافظة على معدل 3.00 في برامج الرياضيات، والكيمياء، والفيزياء التطبيقية وعلوم الأرض البترولية والاستشعار عن بعد في كلية العلوم، وكذلك خصم 50% لجميع برامج كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. هذا بالإضافة إلى أن الجامعة تقدم مساعدات مالية وتوفر صندوق لدعم طالب العلم للمساعدة في دفع الرسوم الدراسية. بالإضافة إلى بعض الامتيازات المادية التي تمنحها عدد من الجهات الرسمية