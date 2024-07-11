خالد بن محمد: أبوظبي وجهة رائدة للشراكات الاستراتيجية والاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عدداً من رؤساء وممثلي شركات الطاقة العالمية، لمناقشة مستقبل قطاع الطاقة، والجهود التي تبذلها دولة الإمارات لضمان تحقيق مستقبل مستدام للأجيال المقبلة، والمساعي الهادفة إلى تبنّي أحدث الابتكارات والحلول التقنية لتعزيز جهود التعاون الدولي في هذه المجالات الحيوية.

كما شهد سموه مراسم توقيع اتفاق ينضم بموجبه عدد من الشركاء والمستثمرين العالميين إلى مشروع «أدنوك» للغاز الطبيعي المسال في الرويس.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء ومراسم توقيع الشراكة الاستراتيجية، أن «إمارة أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة رائدة وموثوقة للشراكات الاستراتيجية، والاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة، تماشياً مع التزام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بتوظيف الحلول التقنية المبتكرة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى الوطني».

وأوضح سموه أن «دولة الإمارات تواصل تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة، من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والمبادرات منخفضة الكثافة الكربونية، وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي مع الشركاء في قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم، لدعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة في القطاعات والصناعات الحيوية».

وأكد سموه، اهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بتطوير مهارات وكفاءات الكوادر الوطنية، من خلال دعم الاستثمار في مجالات البحث والتطوير والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتبادل الخبرات والمعارف، وفتح آفاق جديدة للابتكار في مجال الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وتم توقيع الاتفاق بين «أدنوك» وشركات: «بي بي»، و«ميتسوي وشركاه»، و«شل»، و«توتال إنيرجيز»، لتصبح شركاء في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، وتحصل كل منها على حصة 10%، في حين تحتفظ «أدنوك» بحصة الأغلبية البالغة 60%.

وتؤكد هذه الشراكات النوعية مكانة أبوظبي بصفتها وجهة عالمية موثوقة للاستثمارات الرائدة، وتستند إلى «قرار الاستثمار النهائي» لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الذي تم اعتماده الشهر الماضي من قِبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك».

وقّع الاتفاق العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، والرئيس التنفيذي لشركة «بي بي»، موراي أوشينكلوس، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة «ميتسوي وشركاه»، كينيتشي هوري، والرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنيرجيز»، باتريك بويانيه.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة بتعزيز وترسيخ علاقات التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية وجذب مزيد من الاستثمارات التي تسهم في تعزيز وزيادة القيمة من موارد الدولة، نرحِّب بانضمام (بي بي) و(ميتسوي وشركاه)، و(شل) و(توتال إنيرجيز)، كشركاء في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، المخطط أن يكون واحداً من أقل المشاريع من نوعه من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم».

وأضاف: «كلنا ثقة بأن هذا المشروع العالمي سيسهم في تمكين (أدنوك) من توفير مزيد من الغاز منخفض الكربون لتلبية النمو الكبير في الطلب على هذا المورد الحيوي، ومساعدة العالم على الانتقال إلى الطاقة النظيفة المستقبلية، كما يسهم المشروع في تسريع جهود النمو والتقدم والتطوّر في مدينة الرويس الصناعية لبناء منظومة صناعية متكاملة، وخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين من أصحاب المهارات في القطاع الخاص».

وبشكل منفصل، أبرمت «أدنوك» اتفاقيات جديدة طويلة الأمد لبيع الغاز الطبيعي المسال لشركاء دوليين، ومن بينها اتفاقية لبيع مليون طن متري سنوياً لشركة «شل»، واتفاقية أخرى لبيع شركة «ميتسوي وشركاه» 0.6 مليون طن متري سنوياً، ما سيسهم في رفع الطاقة الإنتاجية الملتزَم ببيعها من مشروع الرويس إلى 70%.

ومن المخطط أن يكون مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال تعمل بالطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستوظّف هذه المنشأة أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي لخفض الانبعاثات ورفع الكفاءة التشغيلية.

وسيضم المشروع خطين لتسييل الغاز الطبيعي تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 4.8 ملايين طن متري سنوياً، بسعة إجمالية تبلغ 9.6 ملايين طن متري سنوياً.