بيع مدرسة خاصة بأبوظبي في المزاد

أعلن مزاد أبوظبي العقاري، التابع لدائرة القضاء في أبوظبي، عن بدء المزاد على مدرسة أطفال الخير الخاصة في أبوظبي، مشيراً إلى أن المدرسة تقع في مصفح التجارية بمنطقة محمد بن زايد شرق 10، وتتمتع بموقع مطلوب في السوق العقاري، وتبلغ المساحة الإجمالية لأرض المدرسة 9 آلاف متر مربع، وتضم 33 صف دراسي ومختبرات علمية، وغرف للاجتماعات والاستقبال والتسجيل، وعيادة مدرسية، موزعين على ثلاثة طوابق.



وأوضحت الدائرة، "في الإعلان الخاص بالمزاد" أن الطابق الأول يتكون من 14 غرفة، ويضم الطابق الثاني 19 غرفة، والطابق الثالث 13 غرفة، لافته إلى أن المدرسة تشمل على ساحة للألعاب الخارجية وصالة للأنشطة، كما تتوفر فيها وسائل ووسائط تعليمية وأدوات وبرمجيات ومواد معرفية وعلمية، إلى جانب مختبرات علمية مجهزة بالعديد من الأدوات المختبرية، بالإضافة إلى مكتبة تحتوي على مجموعة متنوعة من الكتب القيمة فضلاً عن أجهزة الحاسوب.



وطبقاً لموقع دائرة التعليم والمعرفة، تقدم المدرسة المنهاج البريطاني للصفوف من رياض الأطفال حتى الصف التاسع وتتراوح رسومها بين 24 ألف وحتى 31 بالإضافة إلى رسوم الزي والكتب وحصلت على تصنيف مقبول في تقييم ارتقاء للتفتيش على المدارس للعام الدراسي 2022 – 2021.