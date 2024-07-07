الطقس غائم جزئياً مغبر نهاراً ورطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً، مع غبار محمّل بالأتربة من شمال الخليج العربي والغرب، خصوصاً على المناطق الغربية والساحلية، وقد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية ويكون رطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الساحلية الغربية، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف.

وأضاف المركز أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة وحركتها جنوبية شرقية وشمالية غربية وشمالية شرقية، وسرعتها بين 10 و20 كم/س، وقد تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً.

ويحدث المد الأول في الساعة 15:55، والمد الثاني في الساعة 01:25، والجزر الأول في الساعة 08:27، والجزر الثاني في الساعة 19:11.

وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً.

ويحدث المدّ الأول في الساعة 11:21، والمدّ الثاني في الساعة 22:09، والجزر الأول في الساعة 17:13، والجزر الثاني في الساعة 05:05.