وفد من جامعة الإمارات يلتقى بأوائل الثانوية العامة في الدولة

في ضوء توجيهات المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، زكي أنور نسيبة، قام مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، الأستاذ الدكتور أحمد مراد، والنائب المشارك لشؤون الطلبة، الدكتورة سعاد المرزوقي، ومديرة إدارة الاتصال المؤسسي بالجامعة، غالية الأحبابي، بزيارة لأوائل الثانوية العامة لتقديم التهنئة لهم على تميزهم الأكاديمي.

وهدفت الزيارة إلى تشجيع الطلبة المتفوقين على مواصلة التفوق الأكاديمي، والانضمام إلى جامعة الإمارات لمواصلة دراستهم الجامعية، بما يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية للجامعة نحو استقطاب وتمكين أفضل المواهب، لمواصلة رفد المجتمع بنخبة من الخريجين ذوي الكفاءة العلمية والمهنية العالية.

وقال الرئيس الأعلى للجامعة، زكي أنور نسيبة "نحن فخورون بإنجازات طلبة الثانوية العامة، باعتبارهم رواداً لمستقبل الدولة وسفراء لرؤيته الطموحة، حيث تأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزام جامعة الإمارات بدعم المتفوقين، وتشجيعهم على مواصلة تحقيق النجاحات في مسيرتهم العلمية، إيماناً منا بأهمية الاستثمار في تعليم الشباب وتمكينهم من الاضطلاع بواجباتهم نحو المستقبل المنشود على أكمل وجه وتحقيق طموحاتهم." وأضاف: "إن شبابنا هم الضمان الحقيقي لاستدامة مسيرة التقدم والنجاح لدولة الإمارات في ظل دعم قيادتنا الرشيدة للطلبة المتفوقين وتعزيز المساهمة في توجيههم لقطاعات مستقبل الإمارات في الخمسين عاماً القادمة."

من جانبه قال الأستاذ الدكتور أحمد مراد: "تنسجم هذه المبادرة مع استراتيجية الجامعة لتعزيز التواصل مع الطلبة المتفوقين، وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق أهدافهم الأكاديمية. ونسعى دائماً لأن تكون جامعة الإمارات الوجهة الأولى للطلبة المتميزين، لما تمتلكه من نظام تعليمي استباقي يعزز من قدرات الطلبة ويساهم في إعدادهم لقيادة سوق العمل المستقبلي، علاوة على تميزها ببنية تحتية شاملة وحرم جامعي متطور، وخدمات متكاملة للطلبة."