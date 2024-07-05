وقع قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، أمس، «إعلان أستانا» الذي أكد استعداد الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات شاملة للقضاء على الظروف المشجعة على الإرهاب والتطرف، والاستمرار بحزم في مكافحة تمويل الإرهاب وأنشطة التجنيد وحركة الإرهابيين عبر الحدود، ونشر التطرف بين الشباب، واستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة لأغراض إرهابية.

وأشار إلى أن دول المنظمة ستواصل زيادة الجهود المشتركة لمنع انتشار الأيديولوجيات المتطرفة، وأي تعصب ديني وكراهية للأجانب والقومية العدوانية والتمييز القومي والعرقي.

وأكد عدم قبول المعايير المزدوجة في الحرب على الإرهاب، مشدداً على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره لا يمكن تبريره، ويجب على المجتمع الدولي برمته أن يدين بشدة التغاضي عن الإرهابيين وإيوائهم.