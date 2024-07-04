«الداخلية» تطلق باقة خدمات لخريجي الثانوية للعام السابع توالياً

قالت وزارة الداخلية، إنها ستقدم للعام السابع على التوالي، باقة «خدمات طلبة الثانوية العامة» الموجهة إلى خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي (2023-2024)، وذلك بالتعاون مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية (فزعة)، وبرنامج تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وتتضمن الخدمات، إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية المتاحة في تطبيق وزارة الداخلية (MOI UAE)، وخدمة فتح ملف مروري المتاحة في الموقع الإلكتروني للوزارة، ومنح بطاقة خصومات «فزعة»، وفتح حساب في مصرف أبوظبي الإسلامي، وورشاً تثقيفية يقدمها «نافس» لتمكينهم في سوق العمل.

من جانبه، أكد مدير إدارة إسعاد المتعاملين في وزارة الداخلية، العميد ناصر خادم الكعبي، حرص الوزارة على تحقيق التوجهات الحكومية من خلال تصميم واستحداث خدمات استباقية تقوم على تقديم قيمة مميّزة وفريدة لجميع متعامليها ومتوافقة مع معايير الحكومة الاتحادية ودليل تطوير الخدمات (2.0) وبرنامج تصفير البيروقراطية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، ويأتي التعاون المستمر والمثمر بين وزارة الداخلية وشركائها بإطلاق الباقة للعام السابع على التوالي، تعزيزاً لجودة الحياة في مجتمع دولة الإمارات.

وقال الكعبي: «إن الباقة تتيح خدمات ذكية من خلال تطبيق وزارة الداخلية دون الحاجة إلى زيارة مراكز تقديم الخدمة للحصول عليها»، مشيداً بالجهود المبذولة من جميع الشركاء وفرق العمل المشتركة التي أسهمت بالتطوير والتحسين المستمر على الباقة.

من جانبه، قال مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية الرئيس التنفيذي لـ«فزعة»، العقيد أحمد بوهارون الشامسي: إن الصندوق يحرص على المشاركة في جميع المبادرات والجهود الوطنية الريادية التي تستهدف تعزيز جودة الحياة في المجتمع الإماراتي، والارتقاء بالعمل والخدمات التكافلية التي تقدم إضافات ذات قيمة للمجتمع، وتحقيقاً لذلك نشارك وزارة الداخلية للعام السابع على التوالي في «باقة الثانوية العامة»، حيث نقدم عضوية «فزعة» التي تمنح خصومات لجميع الخريجين من طلبة الثانوية العامة، وذلك لبدء حياة دراسية ومهنية جديدة، وتتضمن الخصومات أكثر من (10000) علامة تجارية في أكثر من (26000) موقع في جميع إمارات الدولة، والتي ستصدر كبطاقة إلكترونية من تطبيق «فزعة».

وقال رئيس شبكة الفروع بمصرف أبوظبي الإسلامي، أحمد عتيق الظاهري: «يسعدنا أن نتقدم بالتهنئة إلى طلبة الثانوية العامة وذويهم بمناسبة النجاح والتفوق، ونؤكد من خلال مشاركتنا في المبادرة المميّزة التي تطلقها وزارة الداخلية للعام السابع على التوالي، حرصنا على تعزيز رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجهاتها المستقبلية من خلال تشجيع جميع الطلبة على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، وصنع مستقبل مملوء بالتميّز والإبداع، وذلك عبر تقديم باقة من الخدمات المصرفية لطلبة الثانوية العامة، وتوفير جميع الخدمات اللازمة، بما يتعلق بفتح الحسابات المصرفية، ومنحهم تجربة مصرفية مميّزة».

ناصر الكعبي:

. الباقة تتيح خدمات ذكية من خلال تطبيق وزارة الداخلية دون الحاجة إلى زيارة مراكز تقديم الخدمة للحصول عليها.