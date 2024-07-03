«طرق دبي» تتيح إضافة رخص القيادة وملكية المركبات إلى محفظة «سامسونغ»

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات عن إضافة رخص القيادة وملكية المركبات الصادرة من دبي في محفظة سامسونغ، وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع التزام هيئة الطرق والمواصلات بتوظيف التكنولوجيا لضمان كفاءة نظام النقل والمواصلات وتعزيز تجربة السائقين وتحقيق رؤية دبي بأن تصبح المدينة الأذكى في العالم.

ويمكن لمستخدمي سامسونغ الآن إضافة المعلومات الخاصة بتسجيل مركباتهم ورخص القيادة مباشرة إلى محفظة سامسونغ من خلال تطبيق هيئة الطرق والمواصلات (RTA Dubai)، وهذا التكامل يلغي الحاجة إلى استخدام تطبيقات متعددة، ويوفر منصة مركزية لإدارة المستندات المهمة المتعلقة بالنقل والمواصلات.

وقالت مدير إدارة الخدمات الذكية في هيئة الطرق والمواصلات، ميرة الشيخ: «تحرص هيئة الطرق والمواصلات على الابتكار والتطوير، وإطلاق المبادرات ذات القيمة المضافة للجمهور، من خلال توفير حلول نقل سهلة وميسرة. كما يعكس هذا التعاون الاستراتيجي الجهود المتواصلة للاستفادة من التقنيات الذكية ودمج الخدمات الأساسية في الهواتف الذكية، والتي من شأنها إحداث تحول في مشهد التنقل الحضري والانتقال نحو مستقبل رقمي يسهم في تحقيق رؤية دبي للتحول نحو المدينة الأذكى في العالم».

وأفادت ميرة بأن المحفظة توفر أعلى معايير الأمن والخصوصية للمتعاملين، مؤكدة التزام هيئة الطرق والمواصلات وشركة سامسونغ بالحفاظ على ثقة المستخدمين، وأن هذا التكامل يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة الوثائق المتعلقة بالنقل والمواصلات ويضع معياراً جديداً للتميّز في تقديم الخدمات والتقدم التكنولوجي بالإمارة.