حمدان بن محمد يعلن فوز دبي باستضافة مؤتمر الرؤية الحوسبية 2029

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فوز دبي باستضافة مؤتمر الرؤية الحوسبية ICCV 2029 أهم مؤتمر عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يستضيف أكثر من 15 ألفاً من قادة هذا القطاع التكنولوجي والاقتصادي العالمي المهم، من شركات وعلماء ومتخذي قرار وحكومات.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على منصة «إكس»، أمس: «يسرنا الإعلان عن فوز دبي باستضافة أهم مؤتمر عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤتمر الرؤية الحوسبية ICCV 2029.. الذي يستضيف أكثر من 15 ألفاً من قادة هذا القطاع التكنولوجي والاقتصادي العالمي المهم من شركات وعلماء ومتخذي قرار وحكومات. هدفنا أن تكون دولة الإمارات في قلب صناعة هذا القطاع.. وجزء مهم من صناعة قراراته وتوجهاته العالمية.. وعاصمة رئيسة للذكاء الاصطناعي في المستقبل».

ويعتبر مؤتمر الرؤية الحوسبية (ICCV) من أهم وأبرز المؤتمرات والأحداث العالمية في مجال تكنولوجيا المستقبل والذكاء الاصطناعي.

وتم اختيار دبي لاستضافة هذا الحدث العالمي من بين العديد من كبرى المدن العالمية، بفضل بنيتها الرقمية والتكنولوجية المتقدمة، ورؤيتها المستقبلية والاستباقية القائمة على الاستعداد لفرص المستقبل، وحرصها على مواكبة أحدث التوجهات والتحولات التكنولوجية، ودعمها الدائم لمختلف المبادرات العالمية الرامية إلى تصميم مستقبل أفضل للبشرية.

وتعتبر دبي من أكثر مدن العالم استعداداً للمستقبل، بفضل دعم القيادة لكل المشاريع المستقبلية والأفكار المبتكرة، فضلاً عن منهجيتها المتميزة في تبني وتعزيز الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الإقليمية والعالمية وكبرى الشركات التكنولوجية العالمية، وسعيها الدائم لدعم توظيف التقنيات المستقبلية في خدمة المجتمعات.

وسيستضيف مؤتمر الرؤية الحوسبية (ICCV) في دبي أكثر من 15 ألف شخصية عالمية من قادة هذا القطاع التكنولوجي والاقتصادي العالمي في «مركز دبي التجاري العالمي» في تجمع عالمي بارز، سيكون محطة مهمة لرسم ملامح توجهات التكنولوجيا في السنوات والعقود المقبلة، من خلال أكثر من 3000 إسهام علمي متميز.

وتعود بدايات هذا المؤتمر العالمي إلى عام 1987 في المملكة المتحدة، وتمت استضافته كذلك في اليابان والهند وألمانيا وكندا وكوريا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

ولي عهد دبي:

. هدفنا أن تكون دولة الإمارات في قلب صناعة هذا القطاع، وعاصمة رئيسة للذكاء الاصطناعي في المستقبل.

. المؤتمر محطة مهمة لرسم ملامح توجهات التكنولوجيا في السنوات والعقود المقبلة، من خلال أكثر من 3000 إسهام علمي متميز.