3 يوليو.. بدء موسم «جمرة القيظ» في الإمارات

يبدأ موسم «جمرة القيظ» في الإمارات فجر الثالث من يوليو المقبل، مع طلوع نجوم الجوزاء من الأفق الشرقي، وهو ثاني مواسم القيظ الذي يمتد حتى 10 أغسطس المقبل.

وتعد فترة «جمرة القيظ» الموسم الأشد حرارة في الجزيرة العربية، ويشتد الجفاف ورياح السموم فيها، وهي شديدة الحرارة والجفاف.

وذكر رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن «وغرات القيظ» تبدأ بالتناوب وهي موجات الحر، حيث ترتفع درجات الحرارة فيها عن المعدلات الطبيعية بمقدار لا يقل عن أربع درجات مئوية، لأيام عدة، وتتميز بشدة الحرّ والجفاف.

وقال إن أهم «الوغرات» «وغرة الثريا» التي بدأت في السابع من يونيو الجاري وتستمر حتى الثاني من يوليو، و«وغرة الجوزاء» وتمتد ما بين الثالث و28 يوليو، و«وغرة المرزم» وتمتد من 29 يوليو إلى 10 أغسطس، و«وغرة سهيل» وتمتد من 11 أغسطس حتى الخامس من سبتمبر المقبلين.