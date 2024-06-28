«خطوة» يوفر 6 آلاف فرصة للدراسة في الخارج

أعلن وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، مبارك حمد المهيري، أن الدائرة تسعى إلى وصول أعداد المبتعثين عبر برنامج «خطوة» إلى 6000 طالب وطالبة، خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد إضافة أستراليا ونيوزيلندا إلى دول الابتعاث.

وأطلقت الدائرة في سبتمبر 2022، برنامج «خطوة» للدراسة في الجامعات العالمية، بكلفة إجمالية تصل قيمتها إلى 1.9 مليار درهم، بهدف تطوير وتعزيز الكفاءات المواطنة، وتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، وتمكينهم من الإسهام في دفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.

وتهدف الدائرة - من خلال البرنامج - إلى ابتعاث 6000 طالب وطالبة ممن يحققون شروط البرنامج، لمواصلة دراستهم، وستغطي حكومة أبوظبي تكاليف الابتعاث.

ويتميز برنامج «خطوة» بمعايير قبوله المبسطة، حيث يمكن لخريجي الثانوية من المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي، تقديم طلبات الانضمام إليه في حال تحقيقهم معدلاً عاماً لا يقل عن 65% في الصفين الـ11 والـ12، ونتيجة لا تقل عن 3.5 على الأقل في اختبار «الآيلتس» في السنتين الماضيتين، والاستعداد التام للالتزام بالإقامة مع عائلة حسب متطلبات البرنامج.

ويوفر البرنامج للطلبة الإقامة خلال فترة دراستهم في الكليات المجتمعية مع عائلات مضيفة في دولة الدراسة، حيث اختارت الدائرة العائلات بالتعاون مع أهم المنظمات المختصة بتأمين العائلات المضيفة في دول أميركا الشمالية، كما يتيح البرنامج للطلبة - في حال عدم امتلاك المهارات اللغوية المطلوبة للدراسة في الخارج - دراسة اللغة الإنجليزية لمدة عام تحضيري في بلد الابتعاث، حيث تغطي المنحة تكاليف هذه السنة أيضاً. كما يوفر البرنامج فرصة مميزة للطلبة للالتحاق بإحدى الكليات المجتمعية المحددة في الولايات المتحدة، وفي دول الابتعاث لمدة سنتين، وتحويل ساعات الدراسة المعتمدة إلى أي جامعة عالمية أو محلية من اختيارهم، عند استيفاء الشروط اللازمة والدراسة لعامين إضافيين للحصول على درجة البكالوريوس. ويغطي البرنامج جميع تكاليف الدراسة والإقامة. ويحصل الطلبة المبتعثون ضمن البرنامج على بدلات المعيشة والدعم الاستشاري المتواصل من فريق الاستشاريين الأكاديميين في الدائرة طوال فترة دراستهم.