خلال الصيف .. أنشطة وملاعب "مجانية" للمتقاعدين وأسرهم في أبوظبي

أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد مشاركته في فعّاليات "صيف أبوظبي الرياضي"، التي تنظمها شركة "أدنيك" للخدمات التابعة لمجموعة "أدنيك"، خلال الفترة من 2 يوليو وحتى 21 أغسطس المقبلين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث سيتيح الصندوق للمتقاعدين والمستحقين وأسرهم استخدام المرافق والأنشطة الرياضية المُخصّصة ضمن الفعّاليات، بشكل مجاني للعام الثاني على التوالي، إيماناً منه بأهمية الرياضة لصحة وسعادة الإنسان خاصة في مرحلة التقاعد.

وأكد الصندوق حرصه على تَعزيز أسلوب الحياة الصحي بين المتقاعدين والمستحقين، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الاجتماعية والرياضية والترفيهية عبر المشاركة في الفعاليات المخصصة لذلك لاسيما صيف أبوظبي الرياضي، وكذلك انطلاقاً من رغبة الصندوق في تعزيز المزايا الاجتماعية للمتقاعدين المسجلين لديه.

وبموجب المبادرة سيتمكن المتقاعدون والمستحقون، من المشاركة وحجز الملاعب الرياضية مجاناً (مدة ساعة لكل حجز) لأربعة أنواع من الرياضات المتنوعة، هي كرة القدم، والبادل تنس، وكرة الريشة إضافة إلى استخدام مسار الجري، على أن يُتاح لهم حجز الملاعب يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع خلال الفترة المسائية من الخامسة وحتى السابعة مساءً.

وأوضح الصندوق أنه يمكن للمتقاعدين والمستحقين الاستفادة من المبادرة رفقة أسرهم أو أصدقائهم من خلال تسجيل اشتراكهم عبر صفحة أنشطة وفعاليات المتوفرة على الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق www.pension.gov.ae

وأكد المدير العام لشؤون التقاعد في صندوق أبوظبي للتقاعد، خلف عبد الله رحمه الحمادي، أن استمرار إتاحة المرافق الرياضية الخاصة بفعّالية صيف أبوظبي الرياضي، للمتقاعدين والمستحقين للعام الثاني على التوالي، يعكس حرص الصندوق على توفير وإتاحة المزيد من المزايا الاجتماعية والمبادرات التي تعزز نمط الحياة الصحي للمتقاعدين، وتتيح لهم الفرصة للانخراط في الفعاليات المجتمعية المختلفة على مدار العام لتعزيز المشاركة المجتمعية الإيجابية وتشجعهم على اتباع نمط حياة صحي وحيوي.